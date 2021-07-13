«Зачем нам чужие ценности?» Володин напомнил ЕСПЧ о приоритете Конституции в вопросе однополых браков в России

Запад раз за разом пытается навязать России свои ценности, настаивая на узаконивании однополых браков. Принятые поправки в Конституцию доказывают, что россияне против нетрадиционных отношений. Они же позволяют не соблюдать решения межгосударственных органов, которые противоречат главному закону страны.

Об этом написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что этот случай, возможно, даст понять многие, зачем нужны были поправки в Конституцию.

В 79 статье сказано, что Россия не будет исполнять решения межгосударственных органов, которые приняли на основе положений международных договоров, если они противоречат Конституции. Володин напомнил, что Единый суд по правам человека (ЕСПЧ) относится к таким органам в первую очередь.

Он также напомнил, что абсолютное большинство россиян поддержали поправку о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

«В связи с этим возникает вопрос: зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные „гены“, которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. <…> Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель», — отметил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что 13 июля Европейские авиакомпании заявили, что собираются перестать приветствовать пассажиров словами «дамы и господа». Вместо этого будут использовать гендерно-нейтральные фразы.Он отметил, Что это их выбор, но не выбор России.

«Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины! Все иное — противоречит Конституции, нормы которой приоритетны», — подчеркнул он.

Володин добавил, Что судьи ЕСПЧ при вынесении таких решений должны знать закон страны, которую они обязуют их исполнять. Именно им надо руководствоваться, если оно приоритетно. В ситуации вокруг однополых браков в России судьи показали отсутствие квалификации — они приняли решение, который противоречит национальному законодательству. Спикер Госдумы уверен — правильно было бы, если бы они подали в отставку из-за этого.