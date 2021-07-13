Признание однополых браков в России назвали в Госдуме «хотелками ЕС»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России не нужно реагировать на требования Европейского суда по правам человека узаконить однополые союзы в России. Об этом написала «Газета.ru».

По его словам, в России вовремя приняли поправки в Конституцию. Теперь «хотелки Евросоюза» можно отправить в то место, о котором он так сильно беспокоится. При этом в РФ не нарушили статью о праве на уважение частной и семейной жизни, заверил депутат.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека призвал Россию узаконить однополые браки.