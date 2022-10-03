Комитет ГД рекомендовал ратифицировать договоры о принятии новых регионов в состав России | 360°

Власть 03 октября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Комитет ГД рекомендовал ратифицировать договоры о принятии новых регионов в состав России РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Решение обсуждалось на заседании комитета, трансляция которого ведется на сайте Госдумы.

Закон о ратификации соответствующего международного договора — одно из условий принятия того или иного субъекта в состав России.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам референдумов уже подписал договоры с главами регионов. Конституционный суд России признал их соответствующими Конституции.

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Процедура референдумов, которые состоялись в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября, полностью отвечала нормам и принципам международного права, признало Министерство иностранных дел России. Большинство проголосовавших пожелали вступления регионов в состав РФ.

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