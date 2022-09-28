МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву | 360°

Общество 28 сентября 2022, 18:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву МИД России: жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали осознанный выбор РИА «Новости»

Читать 360tv в

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Реклама

В МИД обратили внимание, что жители Донбасса и юга Украины реализовали свое законное право на самоопределение. Результаты голосования говорят сами за себя: люди не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России.

Реклама

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время предстоит ответственный этап совместных действий по воплощению в жизнь результатов прошедших референдумов.

В МИД Грузии дали негативную оценку референдумам о вхождении в состав России, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ведомстве заявили, что продолжат поддерживать Украину.

0 0 0 0 0 0