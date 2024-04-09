Власть 09 апреля 2024, 08:46 Китай поддержит развитие России под руководством Путина — Ван И Ван И: Китай поддержит стабильное развитие России после переизбрания Путина РИА «Новости»

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Лидеры России и Китая продолжат в 2024 году тесные контакты. КНР поддержит развитие страны-партнера под управлением вновь избранного президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Ван И по итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым. Его процитировали «Известия».

«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», — сказал он.

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Ван И анонсировал новые контакты Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в разных форматах. Он сказал, что страны достигли консенсуса, отношения России с Китаем стали более зрелыми, содержательными и устойчивыми.

Сергей Лавров прибыл в Пекин 8 апреля. Он обсудил с Ваном И обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликт на Украине и борьбу с терроризмом.