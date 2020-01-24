Киллер из банды Цапков поможет раскрыть убийство 18-летней давности

Киллер из банды Цапков Владимир Алексеев готов дать показания по делу 18-летней давности, которое до сих пор не было раскрыто. Он собирается сообщить имя как заказчика, так и исполнителей убийства экс-главы администрации Кущевского района Бориса Москвича.

Как рассказал «360» адвокат Павел Смирнов, это была собственная инициатива Алексеева.

Он готов раскрыть все совершенные до суждения преступления. В первую очередь, убийство Москвича. На днях он уже дал показания по делу о вымогательстве денег у некоторых предпринимателей. Соучастниками были Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Иван и Наталья (бывшая жена Цеповяза) Стришнии, и Федор Стрельцов. Павел Смирнов адвокат

Борис Москвич был убит в 2002 году. Ранее следствие предполагало, что в убийстве житель Кущевского района был не согласен с результатами выборов, благодаря которым чиновник возглавил администрацию.

Алексеев ранее заявлял, что Наталья Стришняя и ее брат были настоящими главарями банды. Они продумывали схемы преступлений и обладали нужными связями.

Суд над Натальей Стришней был отложен в связи с ее здоровьем. Она находится од домашним арестом.