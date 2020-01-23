Участник банды Цапка раскрыл преступления сообщников

По информации сайта «Юга.ру», Алексеев заявил, что главарями преступной группировки были Наталья Стришняя (ранее Цеповяз) и ее брат Иван. Именно они разрабатывали схемы работы банды и обладали нужными связями. Беспредел добавил, что за физическое воздействие отвечал Сергей Цапок, а за обналичивание денег — Федор Стрельцов по прозвищу Федя Обнал. Он занимался обналичиванием денег и их легализацией.

В 2010 году банда забрала 70 миллионов рублей у бизнесмена Александра Исюка, ООО «Кубань-Контракт» и ООО «Кубань-99» — у Валерия Дорошенко и Сергея Холмового. Алексеев рассказал, что каждый предприниматель в Кущевской должен был отдать банде 10% от кредита в банке.

Благодаря связям с экс-начальником межрайонного УБОП Александра Ходыча, банда в 2008 году поместила в СИЗО бизнесмена Николая Гордика. Он не передал злоумышленникам половину активов своего бизнеса.

5 ноября 2010 года в станице Кущевской полиция обнаружила 19 убитых человек. В организации преступления обвинили главу криминальной группировки Сергея Цапка. В 2014 году он скончался в СИЗО.