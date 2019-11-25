Жена Цеповяза будет отбывать домашний арест в больнице

Адвокат Натальи Стришней, бывшей жены главаря ОПГ, Мурад Мусаев сообщил телеканалу «360», что его подзащитная будет отбывать домашний арест в больнице.

Защита также сообщила, что ее брат Иван, ранее находящийся под стражей также вернулся домой под домашний арест.

Адвокат рассказал о сильной депрессии у жены Цеповяза. Ее перевели к психиатрам Подробнее

«Наталья остается под домашним арестом, но пока она отбывает этот домашний арест в больнице. Ее с трудом сегодня на заседание отпустили», — сообщил Мусаев.

Экс-супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза и ее брат были задержаны и заключены под стражу в июне 2019 года по обвинению в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. Расследование было завершено в октябре текущего года.

25 ноября состоялось заседание суда Ростова-на-Дону по делу. Сама Стришняя приехала в суд из больницы. Из-за ее состояния слушания откладывались три раза.