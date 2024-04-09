Власть 09 апреля 2024, 12:16 Кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС рассмотрит Совфед Клишас: представление Подносовой на пост главы Верховного суда внесли в СФ РИА «Новости»

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Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина о назначении на должность председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас.

Занимающая пост заместителя председателя Верховного суда Подносова уже получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей для назначения на пост главы Верховного суда.

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Она стала единственным кандидатом, который представил документы на рассмотрение.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — написал Клишас.

Пост председателя Верховного суда России освободился после смерти Вячеслава Лебедева. Он ушел из жизни 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет.

Ирина Подносова — выпускница юридического факультета Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1990 года работала судьей, а в 2020 году стала главой Судебной коллегии по экономическим спорам в Верховном суде России.