Власть 01 апреля 2024, 10:10 Подносову рекомендовали сделать главой Верховного суда России ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда РИА «Новости»

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Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда России. Как сообщило РИА «Новости», все необходимые проверки Подносова прошла.

«Квалификационная коллегия… решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ. Решение принято единогласно», — заявили по итогам заседания.

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Ирина Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность председателя Верховного суда России. Вакансию открыли после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года. Коллегия должна предоставить кандидатов на эту должность президенту России.

Подносова — выпускница Ленинградского государственного университета имени Жданова. После учебы она работала консультантом Отдела юстиции, юристом, юрисконсультантом, судьей, председателем в суде. В 2020 году Подносову назначили заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации.