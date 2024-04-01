01 апреля 2024, 10:10
Подносову рекомендовали сделать главой Верховного суда России
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда России. Как сообщило РИА «Новости», все необходимые проверки Подносова прошла.
«Квалификационная коллегия… решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС РФ. Решение принято единогласно», — заявили по итогам заседания.
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Ирина Подносова — единственный кандидат, подавший документы на должность председателя Верховного суда России. Вакансию открыли после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года. Коллегия должна предоставить кандидатов на эту должность президенту России.
Подносова — выпускница Ленинградского государственного университета имени Жданова. После учебы она работала консультантом Отдела юстиции, юристом, юрисконсультантом, судьей, председателем в суде. В 2020 году Подносову назначили заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации.
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