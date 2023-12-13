Власть 13 декабря 2023, 17:55 Кадыров заявил о намерении уйти в отпуск в конце 2024 года и «посмотреть на работу со стороны» Глава ЧР Кадыров решил уйти в отпуск в конце 2024 года и оценить свою работу Kremlin Pool/Global Look Press

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил уйти в отпуск в конце 2024 года и оценить свою работу «со стороны». Он заявил об этом во время прямой линии с жителями региона в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу, понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — процитировало Кадырова РИА «Новости».

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В сентябре 2022 года он заявил, что заслужил длинный и бессрочный отпуск, и его «время пришло». После этого пошли слухи о его отставке. Однако Рамзан Кадыров развеял их уже через несколько дней, заявив, что пока, во время спецоперации, не будет брать даже положенный ежегодный, а уж тем более бессрочный отпуск, и вообще собирается побить рекорд правления. На данный момент Рамзан Кадыров находится на посту главы ЧР 16 лет, губернаторский рекорд — 27.

В июле 2023 года Кадыров все же ушел в отпуск. Его обязанности тогда исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев.