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«Мое время пришло». Кадыров намекнул на уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Кадыров заявил о желании уйти в бессрочный отпуск

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Бессрочный и длинный отпуск попросил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил что стал долгожителем среди всех руководителей российских регионов и понял, «что засиделся».

В опубликованном видеоролике Кадыров заметил, что уже 15 лет руководит республикой.

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«У нас, у чеченцев, есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает приятно. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали», — заявил чеченский лидер.

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Кадыров подчеркнул, что когда только стал руководителем Чечни, считался самым молодым и неопытным главой региона.

«Сейчас таким же неопытным остался, но молодость ушла», — отметил он.

Кадыров добавил, что заслужил бессрочный и длинный отпуск и рассчитывает на понимание и поддержку.

Пост главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял в 2007 году, сменив на этом посту Али Алханова. До этого два года Кадыров занимал пост премьер-министра региона.

Рамзан Кадыров

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