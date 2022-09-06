Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска | 360°

Власть 06 сентября 2022, 06:22 Поделиться Telegram

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Viber Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об отставке и пообещал побить рекорд правления РИА «Новости»

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Ни бессрочный, ни долгосрочный отпуск во время спецоперации неприемлем. Об этом заявил в Telegram-канале, опровергнув свою отставку, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», — сказал он в видеообращении.

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Рамзан Кадыров заявил, что собирается побить рекорд правления. Он находится на посту главы Чечни 15 лет, а действующий максимум среди губернаторов — 27 лет.

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Кроме того, он пообещал в ближайшее время сообщить «отличные новости» с донецкого направления. Союзные войска в ходе наступления громят противника и занимают новые территории. Им в поддержку отправятся еще несколько тысяч добровольцев и профессиональных бойцов.

Незадолго до этого глава Чечни опроверг свое назначение на другую должность или в одно из ведомств. Он заявил, что никогда не получал таких предложений и сам не просил. Слухи об уходе появились после того, как Рамзан Кадыров сам заявил, что «засиделся» и «время пришло».

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