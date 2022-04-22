Кадыров высмеял слухи о своих планах якобы убить Зеленского

Информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров собирается ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, является фейком. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

Глава Чечни посмеялся над этими слухами. Он отметил, что украинский лидер «нам не мешает».

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят… А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН…». — посмеялся над слухами Кадыров.

Глава Чечни отметил, что привык к такого рода вбросам и не обращает внимание на них.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются физически устранять Владимира Зеленского. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующие слухи. Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой. Однако для такого мероприятия должны быть подготовлены соответствующие условия.