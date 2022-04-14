Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он еще раз подчеркнул, что проведения переговоров на таком уровне, должны быть подготовлены соответствующие условия и документы, написало РИА «Новости».

«Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа», — подчеркнул Песков.

Пока, по его словам, по данному направлению новой информации и новаций в предметном плане нет.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча Путина с Зеленским недалека, но все зависит от согласия и позиции президента РФ.

Песков 6 апреля в интервью французскому телеканалу LCI сообщал о том, что позиция России по переговорам глав двух стран не поменялась.Путин встретится с Зеленским только после подписания мирного соглашения, подчеркнул Песков.