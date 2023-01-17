Власть 17 января 2023, 00:01 Кадыров вспомнил слова Путина про мир без России Глава Чечни Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России Pxhere

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Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил слова президента Владимира Путина о мире без России. Речь идет о высказывании российского лидера в интервью для фильма Владимира Соловьева. Слова главы Чечни привело РИА «Новости».

Говоря о ситуации на Украине, Кадыров назвал Россию великой ядерной державой.

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«Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку, и салам алейкум. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было <…> Мы попадем в рай, они — в ад», — сказал Кадыров.

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Ранее Кадыров заявил, что боевые действия на Украине считаются третьей мировой при условии, если противников России можно назвать мировым сообществом. Глава Чечни также обратил внимание на политические события, которые происходят в странах Европы, тогда как в России сохраняется «рабочая и спокойная» обстановка. Кадыров при этом напомнил, что Китай, Индия и Пакистан не принимают участия в «военных событиях».

Также глава Чечни отмечал, что свыше 21 тысячи чеченских военнослужащих приняли участие в спецоперации. На передовой, по его словам, находятся больше девяти тысяч бойцов республики.