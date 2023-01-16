Власть 16 января 2023, 21:32 Кадыров назвал конфликт на Украине «третьей мировой войной» Глава Чечни Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной РИА «Новости»

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Боевые действия на Украине считаются третьей мировой войной при условии, если противников России можно назвать мировым сообществом. Таким наблюдением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова привело РИА «Новости».

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в конфликте на Украине, — это НАТО и другие сопутствующие государства. Если мы будем называть их мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — отметил чеченский лидер во время прямого эфира в социальной сети своего помощника.

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Также он обратил внимание на политические события, которые происходят в европейских странах, в то время как в России обстановка сохраняется «рабочая и спокойная».

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При этом Кадыров напомнил, что в «военных событиях» не участвуют Китай, Индия и Пакистан.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тысячи чеченских военнослужащих. Сейчас на передовой находятся более девяти тысяч бойцов республики.