Власть 11 января 2023, 01:55 Кадыров назвал число принявших участие в спецоперации чеченских бойцов Глава Чечни Кадыров: в СВО приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов РИА «Новости»

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В спецоперации на Украине приняли участие более 21 тысячи чеченских военнослужащих, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Свыше девяти тысяч бойцов республики находятся на передовой.

«Заслушал доклад Председателя Парламента ЧР, начальника Республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Более девяти тысяч военнослужащих на данный момент находятся на передовой», — написал Кадыров.

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Глава Чечни отметил, что держит на особом контроле вопрос обеспечения бойцов. Кадыров лично общается с командирами подразделений, что позволяет решать любые проблемы в оперативном порядке.

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Еще 300 бойцов спецназа Чечни отправились в зону СВО8 января. Сначала спецоперации они показали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач, отметил Кадыров.

Западную помощь Украине глава Чечни назвал рабочей схемой по отмыванию денег. До окопов дойдет не больше 15% от нее, западные и украинские чиновники «разворуют» остальное.