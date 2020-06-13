Кадыров рассмотрит дальнейшее снятие ограничений в Чечне

«Провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Обстановка в регионе контролируемая, стабильная. После 20 июня рассмотрим вопрос очередного снятия действующих ограничений», — отметил Кадыров.

С 1 июня Чечня перешла на второй этап снятия ограничений. Возобновили работу салоны красоты, стоматологии, а местным жителям разрешили гулять в радиусе 500 метров от дома.

По последним данным Минздрава, в Чечне выявлен 1441 случай коронавируса, из них 1121 пациент выздоровел, 17 человек умерли.

Ранее ОАЭ пообещали помочь Чечне и Дагестану в борьбе против коронавируса. В республику направят тесты и средства индивидуальный защиты.

К новому этапу снятия ограничений готовится Санкт-Петербург. В столице с 15 июня заработают фотомастерские, библиотеки, архивы, бани.