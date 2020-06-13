Петербург снимет часть ограничений 15 июня

Снова заработают объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. Также возобновят деятельность библиотеки и архивы, рекрутинговые агентства, парикмахерские, за исключением оказания косметических услуг. В эти места можно будет попасть только по предварительной записи. Кроме того, откроются некоторые городские бани, в которых пока что можно будет посетить помывочные зоны, парилки еще под запретом.

Помимо них возобновят работу фотомастерские, фотостудии и фотоателье, а также организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере бытовых услуг по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Они обязаны регулярно дезинфицировать транспортные средства перед передачей клиентам. Начнут функционировать и сервисы каршеринга.

Все руководители объектов, которые получили право вернуться на работу, должны обеспечить стандарт безопасности.

Откроются и спортивные комплексы, но только для подготовки профессиональных спортсменов.

А еще с 15 июня в полном объеме возобновится действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Однако запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется. Тем не менее 24 июня в городе пройдет парад в честь 75-годовщины Победы в ВОВ, а 20 июня — музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».