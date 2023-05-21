Криминал 21 мая 2023, 00:57 Задержанный в Волгограде за сожжение Корана признал свою вину Задержанный в Волгограде за сожжение Корана заявил, что делал это для разжигания розни РИА «Новости»

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Задержанный в Волгограде за сожжение Корана мужчина признал свою вину и заявил, что сделал это по указке СБУ для разжигания розни между христианами и мусульманами. Мужчина рассказал об этом на видео, которое распространила ФСБ. Материал опубликовал ТАСС.

Мужчина заявил, что приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая у мечети в Волгограде. Действие снимал на телефон, ролик в качестве подтверждения отправил сотрудникам украинских спецслужб. Задержанный признался, что хотел заработать «деньжат».

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«За данную работу должны были выплатить 10 тысяч рублей, я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», — сообщил мужчина.

Задержанный в ходе допроса рассказал, что сотрудники СБУ нашли его в мессенджере Telegram. Мужчина также признался, что снимал военные объекты.

Видео с сожжением Корана появилось в Сети 19 мая, 20 мая правоохранители задержали подозреваемого.