Спецоперация 08 января 2023, 00:40 Кадыров сообщил об отправке 300 спецназовцев «Ахмат-1» в зону спецоперации Глава Чечни Кадыров: в зону спецоперации направились 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1» РИА «Новости»

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В зону проведения спецоперации отправились порядка 300 бойцов ОМОНа из Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа „Ахмат-1“ управления Росгвардии по ЧР», — написал Кадыров.

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Чеченские бойцы, как отметил глава республики, с начала спецоперации показали высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач. Кадыров добавил, что несмотря на достигнутые успехи, они не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации.

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Бойцов провожали председатель республиканского парламента Магомед Даудов, вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов, а также начальник чеченского управления ФСВНГ России Шарип Делимханов.

Ранее Кадыров назвал данные о якобы гибели чеченских командиров в зоне спецоперации небылицами, которые распускают злые языки. Глава Чечни обратил внимание, что авторы фейков сидят на мягком диване в одной из европейских стран с чашкой чая или кофе.