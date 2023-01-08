Мир 08 января 2023, 03:22 «Рабочая схема по отмыву денег». Кадыров рассказал, какая доля западной военной помощи дойдет до Украины Кадыров: Украине до окопов Украины дойдет не более 15% иностранной помощи РИА «Новости»

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Западную помощь Украине глава Чечни Рамзан Кадыров назвал рабочей схемой по отмыву денег. По его словам, до окопов дойдет не больше 15% от нее. Об этом лидер республики написал в своем Telegram-канале.

«Вижу, что некоторые переживают из-за иностранной помощи Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег», — заявил глава Чечни.

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Он отметил, что западные и украинские чиновники «разворуют» эти средства. Сейчас, по мнению Кадырова, нужно думать о том, как боевые действия идут на новых регионах России.

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«Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов», — написал Кадыров.

Как подчеркнул глава Чечни, некоторые государства еще год назад недооценивали Россию, они сходились во мнении, что страна «практически развалена изнутри псевдолиберальными провокаторами». Сейчас Североатлантический альянс поставляет оружие и своих солдат под маской «иностранных наемников», но не может перевесить чашу весов в свою пользу.

«Только представьте: весь блок НАТО бросил силы, но не может ничего поделать!» — заметил Кадыров.