Кабмин направит 10 миллиардов рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

На выплаты медицинским и иным работникам, которые борются с COVID-19, выделят 10 миллиардов рублей. Необходимые средства возьмут из резервного фонда.

Соответствующий проект распоряжения кабмина подготовил Минфин, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 10 миллиардов рублей», — указано в проекте.

Деньги предназначены, чтобы медики и «работники медицинских и иных организаций» в субъектах РФ, которые оказывают помощь в диагностике и лечении коронавируса и работают непосредственно с больными COVID-19, получили дополнительные выплаты.

Накануне в правительстве продлили социальные выплаты работникам, помогающим людям с коронавирусом, до конца 2021 года.

В конце октября из резервного фонда РФ выделили более 8,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Еще почти 16,1 миллиарда направили на выплаты за «особо важные работы» при непосредственном оказании помощи коронавирусным пациентам.