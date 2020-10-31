Кабмин выделил 24,6 млрд рублей на выплаты медикам «красной зоны»

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8 693 903,7 тысяч рублей на предоставление […] по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — сказано в документе.

Другим распоряжением, которое также было опубликовано в этот день, выделяется почти 16,1 миллиарда рублей на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение «особо важных работ» при непосредственном оказании помощи пациентам с COVID-19.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 1,62 миллиона случаев COVID-19. От коронавируса скончались более 27 тысяч пациентов. Побороть инфекцию смогли 1,22 миллиона граждан.

В стране зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19 — это «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Во время исследований препараты показали свою безопасность и эффективность. Сейчас проходят постклинические тесты «Спутника V», в ближайшее время планируют начать пострегистрационные испытания второй вакцины.