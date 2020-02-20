Иркутская область получит 3 млрд рублей на восстановление жилья после паводков

Минувшим летом Иркутская область дважды уходила под воду из-за разлива рек. Множество жителей осталось без жилья. В регионе вводили чрезвычайное положение. Ситуация с некоторыми пострадавшими не решена до сих пор.

На совещании в правительстве премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в регион направят три миллиарда рублей. Во время совещания глава кабмина напомнил, что в прошлом году на решение вопроса с пострадавшим жильем в регион направили 14 миллиардов рублей, но этих денег не хватило. Из резервного фонда правительства Иркутская область получит еще более трех миллиардов рублей.

«Нужно, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильем», — заявил Михаил Мишустин.

В его распоряжении говорится, что деньги в Иркутскую область направят через министерство строительства. 2,5 миллиарда рублей потратят на обеспечение жильем жителей, чьи дома или квартиры уничтожила большая вода. Остальные деньги потратят на капитальный ремонт домов, которые еще можно спасти после паводка. Часть средств на эти цели выделит региональный бюджет.

Минстрой должен до 1 мая заключить с правительством региона соглашение о предоставлении получения денег и контролировать, как будет идти работа по восстановлению и ремонту жилья. Отчет перед главой кабмина ведомство должно представить до 1 февраля 2021 года.

Минувшим летом Иркутская область пережила два наводнения. Первое началось 25 июня, когда реки вышли из берегов из-за обильных ливней и таяния ледников в горах. Тогда под воду ушли 11 тысяч жилых домов. Жертвами наводнения стали 25 человек. Во второй раз большая вода пришла в регион в конце июля. Сильные ливни, которые обрушились на регион переполнили реки, которые снова вышли из берегов. Подтопленными оказались 58 населенных пунктов, местных жителей экстренно эвакуировали.

В конце июля в регион приехал президент России Владимир Путин. Он заявил, что руководители регионов должны нести ответственность, если в регионе начинается чрезвычайная ситуация. Он заявил, что жилье нужно отстроить до наступления холодов.

12 декабря президент принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимир Путин назначил бывшего заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

Сразу после назначения новому руководителю региона присвоили звание генерал-полковника внутренней службы. В тот же день стало известно, что в Иркутскую область прибыла комиссия МЧС, которая займется проверкой расходования федеральных средств, которые власти региона получили на восстановление пострадавших районов.