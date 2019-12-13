Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло 13 декабря представит Кобзева парламентариям и правительству Иркутской области. Точное время мероприятия в аппарате полпреда пока не называют.

Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области Подробнее

В четверг, 12 декабря, Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева. Ранее он занимал пост замглавы МЧС России.

«Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Полномочия Левченко на посту руководителя региона истекали в 2020 году. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение. Большая вода затопила более 100 населенных пунктов. Стихийное бедствие унесло жизни 26 человек и разрушило около двух тысяч зданий.