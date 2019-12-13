  • Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

    13 декабря 2019, 09:57

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву специальное звание генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

    Полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло 13 декабря представит Кобзева парламентариям и правительству Иркутской области. Точное время мероприятия в аппарате полпреда пока не называют.

    Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области

    Подробнее

    В четверг, 12 декабря, Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева. Ранее он занимал пост замглавы МЧС России.

    «Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

    Полномочия Левченко на посту руководителя региона истекали в 2020 году. Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение. Большая вода затопила более 100 населенных пунктов. Стихийное бедствие унесло жизни 26 человек и разрушило около двух тысяч зданий.