Комиссия МЧС прибыла в Приангарье для проверки выплат пострадавшим от паводка

МЧС России по поручению правительства проверит, насколько эффективно использовались деньги из федерального бюджета в Иркутской области. Речь идет о выплатах пострадавшим от паводка в регионе.

В Иркутской области уже находится комиссия МЧС России. Ее возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович. Также в нее входят сотрудники профильных направлений ведомства по контрольно-ревизионной, финансово-экономической, оперативной деятельности. Проверку организовали после отставки губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

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Комиссия сейчас проверяет документы, которые предоставило региональное правительство, областной минздрав, министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области и другие ведомства.

«По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство России», — сказано в сообщении.

Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку 12 декабря. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Кремль не раз критиковал Левченко за работу по устранению последствий наводнений в регионе летом 2019 года. В частности, речь шла о плохом информировании местных жителей, неэффективном распределении гуманитарной помощи и выплате компенсаций пострадавшим.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Кобзев — замглавы МЧС и главный инспектор по пожарному надзору. Президентский полпред в Сибири Сергей Меняйло официально представит Кобзева в должности врио Иркутской области депутатам и правительству региона 13 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости».