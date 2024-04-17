Власть 17 апреля 2024, 11:15 Ирина Подносова стала председателем Верховного суда России Совфед назначил председателем Верховного суда России Ирину Подносову РИА «Новости»

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Председателем Верховного суда России назначили Ирину Подносову, которая занимала пост заместителя и возглавляла Судебную коллегию по экономическим спорам. Ее кандидатуру утвердил Совет Федерации.

Полномочный представитель президента в верхней палате парламента Артур Муравьев представил ее на пленарном заседании 17 апреля. Сенаторы приняли решение единогласно.

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«Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

Ирина Подносова с 2020 года работала заместителем председателя Верховного суда России — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. Ее кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. На новом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который умер в феврале. RT сообщил, что его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.