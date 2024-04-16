Общество 16 апреля 2024, 19:07 Снятие моратория на смертную казнь в России потребует изменений в Конституции Подносова: отмена моратория на смертную казнь потребует изменений в Конституции РИА «Новости»

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Отмена моратория на смертную казнь — вопрос изменения Конституции. Существует решение Конституционного суда России, которое препятствует этой мере, заявила кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании комитета Совфеда.

«Это вопрос изменения Конституции, а это ваши (сенаторов — прим. ред.) полномочия. Мы правоприменители — как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — процитировало ее РИА «Новости».

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Подносова добавила, что ее позиция по этому поводу совпадает с позицией экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, однако указала, что «не стала бы высказывать свое личное мнение». Лебедев ранее говорил о невозможности возвращения смертной казни в стране.

Ирина Подносова подчеркнула, что Верховный суд работает по принципу гуманизации уголовного законодательства и тенденция продолжится.

Ранее ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что президент РФ Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, для него «жизнь каждого из сограждан бесценна».