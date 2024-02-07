Мир 07 февраля 2024, 09:36 Карлсон ответил на критику в свой адрес из-за интервью с Путиным Карлсон не почувствовал вины из-за предстоящего интервью с Путиным Erik Mcgregor/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский журналист Такер Карлсон признался, что у него нет чувства вины из-за интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Известия».

Бывший ведущий Fox News ответил на критику и обвинения в свой адрес и заявил, что интервью с российским лидером не делает его предателем США. По его мнению, он ни в чем не провинился перед своей страной.

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«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», — отметил Карлсон.

Ранее корреспондент CNN Кристиан Аманпур раскритиковала журналиста из-за интервью с российским лидером. Она заявила, что представители американской прессы «уже много лет» пытаются поговорить с Путиным.

Карлсон опубликовал видеообращение на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя с анонсом интервью. За девять часов ролик набрал в Сети свыше 50 миллионов просмотров. Журналист объяснил, что многие американцы не понимают, что происходит на Украине. Карлсон также рассказал о планах взять интервью у украинского лидера Владимира Зеленского.