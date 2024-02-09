Мир 09 февраля 2024, 09:12 Зеленский откажется от интервью Карлсону после Путина — Кузичев Журналист Кузичев: если Зеленский умный, то он откажется от интервью с Карлсоном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взяв интервью у президента России Владимира Путина, американский журналист Такер Карлсон обязан предложить аналогичную встречу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он выиграет даже получив отказ, заявил News.ru телеведущий Анатолий Кузичев.

По его мнению, Такер Карлсон выполнял работу журналиста. Анатолий Кузичев заявил, что теперь его американский коллега обязан взять интервью у Владимира Зеленского.

Реклама

«Что ответит Зеленский, я не знаю. Думаю, откажется, если он умный, и согласится, если тщеславный», — сказал он.

Анатолий Кузичев заявил, что Такер Карлсон выиграет в любом случае, независимо от решения украинского президента. Он предложил понаблюдать за развитием событий.

Возникший на Западе ажиотаж вокруг интервью с Владимиром Путиным телеведущий объяснил страхом истеблишмента перед обнародованием правды. Анатолий Кузичев заявил, что услышав последовательное обоснование конфликта на Украине, американцы начнут воспринимать его по-другому.

Владимир Путин заявил Такеру Карлсону, что Россия готова разрешить конфликт с Украиной путем переговоров. Он рассказал, как однажды спросил Владимира Зеленского о том, почему киевский режим поддержал неонацизм.