Иностранцев в России временно смогут принимать на работу без разрешения

Во время пандемии работодатели в России могут нанимать иностранцев без разрешения на работу. Сроки пребывания иностранных граждан в РФ заморозили до 15 июня.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сроки временного или постоянного пребывания в РФ иностранцев заморозят с 15 марта по 15 июня. В течение этого времени иностранных граждан можно будет нанимать на работу без разрешения. Единственное условие — строгое соблюдение работодателем санитарно-эпидемиологических норм. Документ опубликовал сайт Кремля.

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