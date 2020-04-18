Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Коронавирус в России подтвердили еще у 4785 пациентов в 79 регионах. Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека.

«За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах, зафиксировано 40 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 467 человек», — сообщает оперштаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Наибольший прирост наблюдается в Москве — 2649 пациентов. Затем идут Московская область (428), Петербург (139), Республика Мордовия (62) и Чеченская Республика (60).

Всего зафиксировано 36 793 человека с подтвержденным диагнозом. Они проходят лечение в 85 регионах страны. Вылечились от COVID-19 уже 3057 пациентов. Скончались после заражения коронавирусом 313 человек.

Все новые инфицированные находятся в специальных изолированных боксах под наблюдением медиков. Тех, с кем контактировали заразившиеся коронавирусом, тоже ждут исследования.

По данным на 17 апреля, в России было 32 008 заболевших COVID-19. Днем ранее их насчитывалось 27 938 человек. В мире коронавирусом заражены более 2,2 миллиона человек.

Власти большинства регионов России ввели ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу и оставаться дома.