Срок действия истекающих паспортов и водительских прав россиян продлили

Беспокоиться из-за истекающего срока действия паспорта или водительского удостоверения не стоит. Владимир Путин продлил их до 15 июля.

Паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение будут действовать до 15 июля включительно, если срок их действия истек с 1 февраля. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовал сайт Кремля. Это же касается документов, срок действия которых истечет до середины лета.

Если гражданину в этот период исполнилось 14 лет, и он не успел получить паспорт, в качестве удостоверения личности можно использовать свидетельство о рождении. Ранее Путин поручил правительству автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других документов не менее чем на три месяца.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул российский лидер.

С конца марта в большинстве регионов запретили лишний раз выходить из дома без уважительной причине. Почти во всей стране ввели режим строгой самоизоляции. Количество зараженных уханьским вирусом продолжает расти. За последние сутки выявили еще 4785 инфицированных. Всего в России коронавирус подхватили 36 793 человека.