Вторая репетиция парада Победы прошла в Подмосковье. Вот как это было

В понедельник на полигоне в Алабине прошла вторая тренировка парада, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Впереди еще 10. Парадные расчеты пока отрабатывают слаженность своих действий. Об этом рассказал генерал-лейтенант, военный комендант Москвы Евгений Селезенев.

«Уважаемые товарищи, личный состав парадных расчетов завершил свою подготовку в пунктах постоянной дислокации, переместился во временные места размещения города Москвы и Московской области. Сейчас занимается строевой подготовкой под руководством командующего парадом», — рассказал он.

Селезенев отметил, что пока проблемных вопросов у них нет.

«Весь личный состав готов к участию в военном параде 9 мая. Поэтому на данный момент мы занимаемся отработкой вопросов слаженности всего парадного расчета на алабинской площадке, которая у нас соответствует размерам Красной площади», — заключил генерал-лейтенант.

В Министерстве обороны ранее сообщили, что в этом году пешую колонну сформируют из 37 парадных расчетов. В них войдут офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных училищ, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и юнармейцы.