Власть 19 апреля 2024, 01:19 Генпрокурор России посетил с рабочим визитом Венесуэлу Генпрокурор РФ Краснов в Венесуэле обсудил с коллегами вопросы сотрудничества

Читать 360tv в

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки в Латинскую Америку посетил Венесуэлу, где встретился с коллегами и другими официальными лицами. Это первый визит главы российского надзорного ведомства в эту республику.

У трапа самолета Краснова встречали посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб и руководство министерства иностранных дел страны. С коллегой Краснов планировал обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, также провел встречи с другими официальными лицами.

Реклама

В рамках официального визита Краснов возложил венок к могиле национального героя Венесуэлы Симона Боливара, а также оставил памятную запись в Книге для почетных гостей.

В ходе визита в Латинскую Америку Краснов посетил островное государство Республика Куба. Там он провел переговоры с коллегой Ямилой Пеньей Охедой.