Власть 16 апреля 2024, 23:29 Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой с Кубы Ямилой Пеньей Охедой

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. В приветственной речи он отметил, что встреча является прекрасной возможностью «сверить часы» по актуальным вопросам и продемонстрировать готовность сотрудничать.

Краснов напомнил о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта и подчеркнул, насколько опасно распространение радикальных идей. После стрельбы и пожара в подмосковном концертном зале в Сети появились призывы к совершению терактов и их оправдание.

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«Одной из наших общих задач вижу совместное противодействие таким фактам, в том числе вовлечению молодежи в деструктивные движения», — заявил глава надзорного ведомства.

Краснов пригласил кубинскую коллегу на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить механизмы защиты прав предпринимателей и инвесторов. Генпрокурор отметил важность обучающих мероприятий и выразил уверенность, что Россия и Куба поддержат заданный темп взаимодействия. Гражданам Кубы предоставят возможность изучать русский язык, если они пожелают обучаться в Университете прокуратуры в России.

«Присоединяясь к мудрым словам Фиделя Кастро о том, что „победа — это упорство“, хочу подчеркнуть, что только настойчивыми, принципиальными и непреклонными действиями прокурорское сообщество способно эффективно противостоять современным криминальным угрозам», — резюмировал Краснов.

Генпрокуроры двух стран подписали Программу сотрудничества ведомств на 2024–2026 годы. Также стороны заключили Соглашение между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Куба о сотрудничестве органов военных прокуратур.