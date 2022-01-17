Идею размещения в Эстонии войск НАТО оценили в Кремле

Возможность размещения в Эстонии военных баз НАТО доказывает, что Россия не зря беспокоится, но сама не нагнетает напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

В конце прошлого года Россия представила общественности проекты своего договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям безопасности. Российская сторона хочет, чтобы западные партнеры предоставили ей юридические гарантии того, что США не будут дальше расширять НАТО на восток, не будут присоединять к альянсу Украину и размещать военные базы в странах, ранее входивших в СССР.

Со стороны США на эти предложения России поступали разные ответы. Генеральный секретарь Штатов Йенс Столтенберг признавался, что альянс готов выслушать российские обеспокоенности. Однако российские дипломаты выражали неуверенность в том, что переговоры прошли продуктивно.