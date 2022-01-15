Посол Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО

Результатов переговоров России с США и НАТО пока нет, продолжение зависит от ответов на российские предложения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление размещено на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», — отметил Антонов.

Он также отметил, что вопрос по ситуации на Украине не стоял в повестке российско-американских переговоров, а только упоминался как второстепенная тема на консультациях с НАТО в Брюсселе.

Посол подчеркнул, что после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась, а «пять волн» расширения НАТО привели к тому, что в настоящее время подразделения альянса вплотную подошли к российским рубежам.

«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток — одна из главных угроз нацбезопасности России», — заявил Антонов.

В этой связи он назвал непримлемыми усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, поскольку данные действия чреваты размещением «ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения», непосредственно угрожающих России и «кратно повышающих риски эскалации и прямого военного столкновения». По мнению Антонова, в настоящее время стороны оказались «на краю пропасти».

Переговоры РФ и США о гарантиях безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — консультации на площадке ОБСЕ.

Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, вовлечения в Альянс Украины и размещения вооружения в постсоветских странах.