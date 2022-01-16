НАТО готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу СВС. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не согласится с тем, что альянс должен вывести военных из стран, присоединившихся к нему с 1997 года.

«Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО… Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года», — заявил генсек.

Столтебнрег отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами альянса и станут в результате «членами второго сорта».

Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Столтенберга, альянс готов «выслушать обеспокоенности» РФ.