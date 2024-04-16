Власть 16 апреля 2024, 11:45 Губернаторы останутся на своих местах до инаугурации Путина «Коммерсант»: Кремль не планирует менять губернаторов до инаугурации президента РИА «Новости»

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Кремль не собирается менять губернаторов в регионах до инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Путин 15 апреля встретился с главами Астраханской и Волгоградской областей — Игорем Бабушкиным и Андреем Бочаровым. Обоим в этом году предстоят выборы, и губернаторы получили от главы государства добро на выдвижение, указало издание. По словам источников, скорее всего, то же самое будет с другими главами регионов, чьи полномочия истекают в 2024-м.

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Отдельно будет решаться вопрос по губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, отметил «Коммерсант». Однако собеседники издания пришли к выводу, что глава города на Неве сохранит свою должность.

По данным источников, изменения в губернаторском составе возможны только после инаугурации Путина. Кого-то из глав регионов могут отправить на повышение в правительство или, наоборот, назначить кого-то из кабмина на губернаторскую должность.

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед этим знаковым мероприятием предпринимаются максимальные меры безопасности.