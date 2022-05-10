Губернатор Саратовской области Радаев объявил об отставке

Возглавлявший Саратовскую область 10 лет губернатор Валерий Радаев объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.

Глава Саратовской области подчеркнул, что не планирует выдвигаться на новый срок и хочет заняться другой работой.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — говорится в сообщении.

Радаев поблагодарил жителей области за совместную работу и поддержку, а также президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

«У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области», — подытожил он.

Валерий Радаев стал временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области 23 марта 2012 года. Уже в апреле депутаты областной Думы согласились назначить его на должность губернатора.

В 2017 году указом президента России Радаев снова стал временно исполняющим главы региона, а после победил на выборах. Тогда за него проголосовали 74,63% избирателей.

До своего прихода на пост губернатора Валерий Радаев был руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области, и депутатом, а после председателем областного парламента.