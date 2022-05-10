Губернатор Кировской области объявил об отставке

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что оставляет пост руководителя региона в связи с приближением окончания срока его полномочий. Он подчеркнул, что переходит на работу на федеральный уровень. Об этом Васильев написал в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что его решение об уходе с поста поддержал президент России Владимир Путин.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

Он поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за совместную работу. Васильев подчеркнул, что все созданные им программы в Кировской области он продолжит поддерживать на федеральном уровне.

Игорь Васильев стал временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области 28 июля 2016 года. После победы на выборах он вступил в должность главы региона. До этого он возглавлял Росреестр, был аудитором Счетной палаты России, занимал пост члена Совета Федерации от Республики Коми.

Это уже вторая добровольная отставка руководителя российского региона за сегодня. Ранее о своем уходе сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он объяснил, что сейчас ему уже 65 лет и он хочет дать дорогу молодым.