«Дать дорогу молодым». Жвачкин покинул пост губернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост. Об этом он сообщил в прощальном письме, опубликованном на официальном сайте региональной администрации.

Одной из причин ухода политик назвал свой возраст, 20 января ему исполнилось 65 лет.

«Нужно давать дорогу молодым. Все-таки я один из самых взрослых губернаторов в стране, хотя и все мужчины в душе мальчишки», — заявил он.

Жвачкин отметил, что важным этапом для него стала дата 17 марта, когда он отметил десятилетие пребывания на должности.

«Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек, привык соблюдать законы. Никогда не цеплялся за кресло», — продолжил Жвачкин.

Политик сообщил, что его позицию по отставке поддержал президент России Владимир Путин.

Жвачкин добавил, что за последние десять лет в области удалось построить десятки детских садов и школ, заводов, культурных, спортивных и медицинских учреждений.

«Благодарен тем, кто критиковал, но руководствовался при этом не эмоциями, а общим делом. Я благодарен каждому из миллиона жителей области за понимание и поддержку», — сказал он.

При этом Жвачкин отметил, что не собирается покидать Томскую область, потому что здесь живут его родные и близкие.