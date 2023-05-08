Власть 08 мая 2023, 12:50 Губернатор Курганской области и глава МЧС доложили Путину о борьбе с пожарами Песков: губернатор Курганской области и глава МЧС доложили Путину о борьбе с пожарами Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС Александр Куренков доложили президенту России Владимиру Путину о мерах по помощи людям и борьбе с огнем в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Шумков и Куренков доложили президенту с места пожара по телефону о том, что происходит. Также они рассказали о том, какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, а также проинформировали о потенциальных угрозах», — подчеркнул Песков.

Реклама

Природные пожары вспыхнули в Курганской области 7 мая. Власти региона приняли решение о введении режима ЧС, спасатели уже локализовали большинство очагов возгорания.

Также главк ГИБДД сообщал, что движение по автомобильным дорогам в области проходит в штатном порядке.

Ранее Шумков объявил, что пострадавшим от пожаров выплатят по 10 тысяч рублей. В случае полной потери имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.