Общество 08 мая 2023, 10:23 Пострадавшие от пожаров в Курганской области получат выплаты Губернатор Шумков: потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат выплаты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Курганской области, потерявшие имущество в результате природных пожаров, получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков, его слова привел ТАСС.

«Сегодня в Кургане и муниципальных округах начнутся выплаты по 10 тысяч рублей. Мы постараемся сразу определить перечень, по которому полагается компенсация», — отметил он.

Реклама

Шумков добавил, что в случае полной потери имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.

«Потерявшие кров люди сейчас располагаются в пунктах временного размещения, психологи работают с ними. Восстановить утраченные документы помогут представители администрации области, этот процесс будет вестись без выходных», — добавил губернатор.

Природные пожары в Курганской области начались 7 мая, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время большую часть очагов возгорания уже локализовали.

Ранее ГИБДД по Курганской области сообщило о полном восстановлении автомобильного движения в регионе.