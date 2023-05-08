08 мая 2023, 10:23
Пострадавшие от пожаров в Курганской области получат выплаты
Губернатор Шумков: потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат выплаты
Жители Курганской области, потерявшие имущество в результате природных пожаров, получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков, его слова привел ТАСС.
«Сегодня в Кургане и муниципальных округах начнутся выплаты по 10 тысяч рублей. Мы постараемся сразу определить перечень, по которому полагается компенсация», — отметил он.
Реклама
Шумков добавил, что в случае полной потери имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.
«Потерявшие кров люди сейчас располагаются в пунктах временного размещения, психологи работают с ними. Восстановить утраченные документы помогут представители администрации области, этот процесс будет вестись без выходных», — добавил губернатор.
Природные пожары в Курганской области начались 7 мая, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время большую часть очагов возгорания уже локализовали.
Ранее ГИБДД по Курганской области сообщило о полном восстановлении автомобильного движения в регионе.
Пожары
Курганская область
Реклама
Реклама