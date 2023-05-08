Транспорт 08 мая 2023, 09:02 Движение на автодорогах в Курганской области восстановили ГИБДД сообщила о восстановлении движения на автодорогах в Курганской области РИА «Новости»

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Движение автомобильного транспорта по дорогам Курганской области восстановили в прежнем режиме. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ночь на понедельник ГИБДД организовала реверсивное движение рядом с Курганом и на территории некоторых округов из-за лесных пожаров.

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«Движение транспорта на территории города и области осуществляется в штатном режиме в связи с ликвидацией угрозы от природных пожаров», — отметили в ведомстве.

При этом в ГИБДД отметили, что в связи с пожарами в соседних областях ухудшение дорожной ситуации возможно в будущем.

Масштабные природные пожары возникли на территории Курганской области 7 мая, власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с распространением огня объявили эвакуацию в пригороде Кургана, нескольких поселках и деревнях.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что большинство очагов природных пожаров в Курганской области уже локализовали.