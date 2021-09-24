Госдума закупила более 400 китайских смартфонов для новых депутатов

Государственная дума приобрела 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Это ровно столько, сколько мандатов в парламенте. Скорее всего, гаджетами будут пользоваться депутаты восьмого созыва.

Как написал РБК со ссылкой на материалы госзакупок, общая стоимость контракта составила 4,3 миллиона рублей, один смартфон стоит 9,5 тысячи рублей.

Из условий тендера следует, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в системах сотовой связи 4G, требуемый объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт, диагональ экрана — не менее шести дюймов.

Кроме того, на телефоне должен обязательно быть установлен восьмиядерный процессор, поддержка GPS, Wi-Fi и сканер отпечатка пальцев. Победитель тендера — ООО «Московский центр продаж» — должен исполнить контракт к концу года.

Выборы разных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. В частности, россияне выбирали депутатов в Госдуму. «Единая Россия» получила 324 места в парламенте, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21. партия «Новые люди» — 13. Окончательные результаты ЦИК объявит 24 сентября.