ЦИК подведет окончательные итоги выборов в пятницу

Итоги голосования на выборах в Госдуму окончательно подведут в пятницу. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

Памфилова заявила, что не будет никого поздравлять, пока не подведут окончательные итоги выборов. Она отметила, что явка по итогам трехдневного голосования составила 51,68%.

Глава ЦИК также обратила внимание, что прошедшая кампания сильно отличалась от предыдущей. По ее словам, расширилось в том числе и политическое разнообразие.

«Помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских», — сказала Памфилова.

По результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов, на втором месте КПРФ (19%), на третьем — ЛДПР (7,49%). Барьер в 5% также преодолели «Справедливая Россия — За правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%).

«Единая Россия» одержала победу и на выборах депутатов Московской областной думы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поздравил команду с результатами голосования.