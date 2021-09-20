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    20 сентября 2021, 16:34

    ЦИК подведет окончательные итоги выборов в пятницу

    Александр Блинов

    Итоги голосования на выборах в Госдуму окончательно подведут в пятницу. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

    ЦИК подведет окончательные итоги выборов в пятницу

    Памфилова заявила, что не будет никого поздравлять, пока не подведут окончательные итоги выборов. Она отметила, что явка по итогам трехдневного голосования составила 51,68%.

    Глава ЦИК также обратила внимание, что прошедшая кампания сильно отличалась от предыдущей. По ее словам, расширилось в том числе и политическое разнообразие.

    «Помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, три непарламентских», — сказала Памфилова.

    По результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов, на втором месте КПРФ (19%), на третьем — ЛДПР (7,49%). Барьер в 5% также преодолели «Справедливая Россия — За правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%).

    «Единая Россия» одержала победу и на выборах депутатов Московской областной думы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поздравил команду с результатами голосования.